José Carlos Avó é o candidato da CDU à Junta de Freguesia da Raposa

A Coligação Democrática Unitária (CDU) anunciou José Carlos Avó como cabeça de lista à presidência da Junta de Freguesia da Raposa, concelho de Almeirim, nas próximas eleições autárquicas. Com 34 anos, José Carlos Avó é operador florestal, tem uma forte ligação ao movimento associativo local e já foi eleito na Assembleia de Freguesia entre 2017 e 2021. É membro da concelhia do PCP, sócio do Grupo Desportivo Raposense e secretário do Rancho Folclórico “Os Camponeses” da Raposa, destacando a CDU o profundo conhecimento que o candidato tem da freguesia, assim como a ligação estreita à população e às entidades locais. A coligação sublinha que o seu projecto autárquico representa uma alternativa sólida, com base na presença constante junto das populações, mesmo fora dos períodos eleitorais.