Júlia Pereira é a única candidata transgénero nos municípios da região ribatejana

Professora e activista, Júlia Pereira é a candidata do BE à Câmara do Entroncamento. É até agora a única candidata transgénero nos municípios da região ribatejana.

A professora Júlia Pereira, de 35 anos, activista feminista e LGBTI+, é a candidata do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara do Entroncamento nas próximas autárquicas. “Trazemos para o centro do debate as vozes que mais têm sido silenciadas — por uma cidade que escuta, que acolhe, que inclui e enfrenta o futuro de cabeça erguida”, disse à Lusa. Júlia Mendes Pereira, actual coordenadora da concelhia do BE, é natural de Lisboa e residente no Entroncamento, tendo sido a segunda candidata nas listas do partido pelo círculo de Santarém nas eleições legislativas de 18 de Maio. É dirigente distrital e nacional do BE.

Licenciada em Estudos Portugueses e Brasileiros pela Universidade de Lisboa, frequenta o mestrado em Ensino de Português na Universidade de Coimbra. É dirigente da UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta, da Associação Anémona — movimento pela saúde transgénero, e antiga dirigente da Transgender Europe, organização internacional de defesa das pessoas LGBTI+. Em comunicado, o BE afirma que Júlia Pereira “é também uma mulher transgénero”, sendo a sua candidatura “um marco na visibilidade e participação política de pessoas trans no poder local” em Portugal.

O BE do Entroncamento anunciou ainda que a candidatura à assembleia municipal será liderada por Santiago Mbanda Lima, 36 anos, activista luso-angolano, antirracista e defensor dos direitos das pessoas intersexo. Fundador da Ação Pela Identidade, é também membro do SOS Racismo e estudou Gestão e Ciências Sociais, com enfoque na Antropologia.