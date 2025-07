Junta de Alenquer nega uso político de meios públicos e esclarece polémica

Uma imagem nas redes sociais levantou dúvidas sobre o alegado uso de meios da Junta de Freguesia de Alenquer, liderada pelo PS, na apresentação dos candidatos autárquicos do mesmo partido. Em comunicado, a autarquia presidida por Paulo Matias esclarece que o transporte de cadeiras se destinava à festa de fim de ano da Escola Básica n.º 1 de Alenquer.

A Junta de Freguesia de Alenquer emitiu um comunicado oficial na sequência de comentários e especulações difundidos nas redes sociais, dando conta de um alegado uso indevido de recursos públicos da freguesia para fins partidários. A polémica surgiu após a publicação, num conhecido grupo de Facebook dedicado ao concelho de Alenquer, de uma imagem onde se vê uma viatura da junta no Parque Vaz Monteiro, acompanhada por um trabalhador da autarquia a carregar cadeiras. A publicação levantou dúvidas sobre a eventual utilização dos meios da freguesia durante a apresentação da candidatura de João Nicolau (PS) à Câmara Municipal de Alenquer, nas próximas eleições autárquicas, que decorreu no dia 14 de Junho.

A Junta de Freguesia de Alenquer, liderada por Paulo Matias (PS), confirmou que o transporte de cadeiras visado pela imagem se destinava à festa de fim de ano da Escola Básica n.º 1 de Alenquer, prevista para o dia 27 de Junho, e que acolhe cerca de 220 crianças. O transporte foi realizado no dia 18 de Junho, por razões logísticas, incluindo a necessidade de recolher materiais da festa do Camarnal, a ocorrência do feriado de 19 de junho, a existência de baixas médicas e férias no quadro de pessoal, bem como uma greve prevista para o próprio dia da festa escolar.

Acresce ainda a sobreposição com outras actividades na semana de 23 a 27 de Junho, entre as quais se destacou o reforço da limpeza urbana nas localidades de Cheganças e Albarróis, por ocasião das respectivas festividades locais. A junta afirma que “esta acção enquadra-se no apoio habitual que presta à comunidade escolar, como tem sido prática regular ao longo dos últimos 12 anos de gestão”, lê-se no comunicado oficial.