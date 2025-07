Pedro Parrulas é o candidato do PS à Junta de Salvaterra de Magos

Pedro Parrulas foi anunciado como o candidato do Partido Socialista à presidência da Junta de Freguesia de Salvaterra de Magos nas próximas eleições autárquicas. Natural de Salvaterra de Magos, Pedro Parrulas tem 44 anos, é casado e pai de dois filhos. Licenciado em Agronomia, exerce actualmente funções como técnico numa empresa no sector da produção de plantas para hortícolas.

O cabeça-de-lista foi atleta e dirigente do Clube Desportivo Salvaterrense e forcado nos Grupos de Forcados Amadores de Salvaterra de Magos e de Lisboa. Pedro Parrulas compromete-se com uma junta próxima das pessoas, atenta às necessidades da comunidade, disponível para apoiar iniciativas locais, promover a participação cívica e encontrar soluções que façam a diferença no dia-a-dia das pessoas.