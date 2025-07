PS apresenta André Porto como candidato à Presidência da Assembleia Municipal de Benavente

Aposta dos socialistas para assembleia municipal tem vida activa nas áreas da inclusão, juventude e direitos sociais. André Porto quer levar a assembleia às quatro freguesias do concelho e ser fiscalização exigente e construtiva do executivo municipal.

O Partido Socialista anunciou André Porto como candidato à presidência da Assembleia Municipal de Benavente nas próximas eleições autárquicas. Natural de Samora Correia, onde cresceu e vive actualmente, André Porto traz consigo um percurso marcado pelo envolvimento em causas sociais, tanto a nível local como internacional. Licenciado em Serviço Social, o candidato destacou-se desde cedo por uma forte dedicação às áreas da inclusão, juventude e direitos sociais. Participou em projectos de voluntariado na Geórgia e na Polónia, sempre com foco na promoção da cidadania e da coesão social. É fundador da Associação de Jovens de Samora Correia e presidente da Assembleia Geral da Associação Mais Cidadania, entidade com trabalho reconhecido na área da juventude.

No sector privado, lidera uma empresa de intermediação de crédito, onde gere uma equipa intergeracional, promovendo a inovação e a colaboração entre diferentes faixas etárias. Na candidatura à presidência da assembleia municipal, André Porto propõe-se a “levar a assembleia às quatro freguesias do concelho”, reforçar a participação cívica da população, exercer uma fiscalização “exigente e construtiva” do executivo municipal e defender políticas públicas “justas, sustentáveis e próximas das pessoas”. Ao seu lado, apresenta uma equipa que o PS considera “diversa, competente e ligada ao concelho”, composta por Marta Salsinha, Carlos Henriques, Alexandra Teixeira e Nuno Pires.