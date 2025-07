PSD e CDS de Torres Novas assinam acordo de coligação

O PSD e o CDS-PP de Torres Novas, respectivamente representados por Tiago Ferreira e Nuno Cruz, assinaram, na sexta-feira, 20 de Junho, um acordo de coligação autárquica. O momento contou com a presença dos representantes distritais do PSD e do CDS-PP, respectivamente, Ricardo Oliveira e Pedro Pereira. “AD - Tempo de Avançar!” é o nome da candidatura desta coligação às eleições autárquicas de Outubro. Após a assinatura do acordo, decorreu um plenário de militantes do PSD que resultou num parecer positivo sobre todas as candidaturas propostas às freguesias e uniões de freguesias do concelho de Torres Novas.