Sónia Ferreira diz que é preciso coragem para mudar o concelho de Benavente

Candidata à presidência da câmara realizou apresentação da candidatura perante mais de três centenas de pessoas em Samora Correia. Sónia Ferreira destacou prioridades como Saúde, Educação e Ambiente para o futuro do concelho de Benavente e prometeu reforço na segurança.

Sónia Ferreira é a candidata da Aliança Democrática (AD) à presidência da Câmara Municipal de Benavente. A apresentação oficial da candidatura decorreu na Praça da República, em Samora Correia, perante uma plateia de mais de 300 pessoas. Sob o lema “Coragem para Mudar”, a candidata elencou as principais medidas do programa eleitoral, destacando como prioridades a Saúde, a Educação e o Ambiente. Defendeu a captação de médicos para o concelho, o alargamento do programa “Bata Branca” a toda a população e o regresso da parceria público-privada ao Hospital de Vila Franca de Xira. Na área educativa, propôs o aumento de vagas nas creches e pré-escolar, bem como a melhoria das condições das escolas. Já no campo ambiental, apontou à preservação dos ecossistemas ribeirinhos e relembrou o plano do Governo para a intervenção no rio Sorraia.

Entre as propostas apresentadas, Sónia Ferreira anunciou ainda a criação de uma Polícia Municipal e a instalação de um novo posto da GNR em Samora Correia. A candidata destacou também a construção do novo Aeroporto de Lisboa em Samora Correia como “a obra do século” e garantiu que estará “na primeira linha” para assegurar que esta trará “efectivas mais-valias ao concelho de Benavente”.

No seu discurso, comprometeu-se ainda com a dinamização da economia local e com o apoio ao sector empresarial e agrícola. Entre outras propostas para o primeiro mandato, mencionou a criação de uma incubadora agrícola, a reabilitação das zonas industriais, a ampliação do tribunal em articulação com o Governo, a construção de um espaço multiusos para a cultura e a instalação de uma rede de postos de carregamento fotovoltaicos para veículos elétricos, assumindo o desejo de querer “abraçar” o futuro e a modernidade no concelho.

Durante o evento foram também apresentados os candidatos da AD às juntas de freguesia e à Assembleia Municipal: Luís Feitor (Assembleia Municipal), Ivete Mateus (Benavente), Jorge Paiva (Samora Correia), Patrícia Nunes (Barrosa) e Ricardo Oliveira (Santo Estêvão). Sónia Ferreira volta a ser candidata à Câmara Municipal de Benavente depois de em 2021 ter ficado em segundo lugar nas votações com mais de 2800 votos. A coligação AD tenta pôr fim à hegemonia da CDU, que gere os destinos do município desde 1979.