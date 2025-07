Apoio de 10 mil euros para arranjar muro da igreja de Abrã

O executivo da Câmara de Santarém aprovou a atribuição de um subsídio extraordinário de 10 mil euros à Fábrica da Igreja da Paróquia de Santa Margarida de Abrã, para ajudar a suportar as despesas com o arranjo e pintura do muro junto ao templo. A proposta foi aprovada por unanimidade na reunião do executivo de 23 de Junho.