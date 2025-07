Concerto de aniversário da Associação Coral Ares Novos

Dia 5 de Julho, sábado, a partir das 19h00, no Jardim Municipal de Alverca.

A Associação Coral Ares Novos assinala o seu 27º aniversário, no dia 5 de Julho, sábado, a partir das 19h00, no Anfiteatro do Jardim Municipal José Álvaro Vidal em Alverca. Actuam o Grupo Coral Ares Novos, com a solista Maria João Leite e o Coro das Nações.