Duas médicas da região com prémios de melhores casos clínicos

Duas médicas do Serviço de Medicina Interna da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) foram distinguidas com prémios de relevo durante o 31.º Congresso Nacional de Medicina Interna, que decorreu recentemente em Coimbra. Rita Portugal foi galardoada com o Prémio de Melhor Caso Clínico do Ano 2024, atribuído pela revista SPMI – Case Reports da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI), com o artigo intitulado “Doença de Creutzfeldt-Jakob numa enfermaria de medicina: Uma Série de Casos”. O trabalho apresenta três casos clínicos de doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurodegenerativa rara, fatal e de progressão rápida, diagnosticados numa unidade hospitalar. Todos os doentes, com uma média de idades de 61 anos, iniciaram sintomas com alterações comportamentais, tendo o diagnóstico definitivo sido confirmado por exame anatomopatológico, com uma taxa de mortalidade de 100%. O estudo alerta para a importância da suspeição clínica de demência rapidamente progressiva, mesmo perante sintomas atípicos, reforçando a necessidade de maior reconhecimento desta patologia rara, cuja incidência tem vindo a aumentar.

Já Beatriz Luís Lopes foi distinguida com o Prémio de Melhor Caso Clínico com o trabalho “Um olhar no passado, outro no diagnóstico: Neurossífilis a manifestar-se como olho vermelho”. O caso relata uma apresentação incomum de sífilis terciária, com manifestações oculares, neurológicas, pulmonares e cutâneas, tendo o primeiro sintoma sido um simples “olho vermelho”. A possível reactivação da infecção sifilítica poderá ter sido precipitada por uma infeção por Parvovírus B19, evidenciando o papel da imunossupressão na progressão da sífilis latente. A intervenção precoce e a abordagem multidisciplinar permitiram um tratamento eficaz com penicilina e uma recuperação clínica significativa do doente.

“Estes reconhecimentos nacionais destacam a qualidade científica e clínica do trabalho desenvolvido pelos profissionais da ULS Médio Tejo, sublinhando a importância da investigação aplicada à prática médica e ao diagnóstico de doenças complexas”, refere a instituição em comunicado.