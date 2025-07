Fachadas do Hospital de Torres Novas estão finalmente a ser reabilitadas

Arrancou a empreitada há muito aguardada de reabilitação das fachadas do Hospital Rainha Santa Isabel, num investimento superior a 850 mil euros.

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Tejo iniciou a empreitada de reabilitação das fachadas do Hospital Rainha Santa Isabel, em Torres Novas, num investimento que ascende a mais de 850 mil euros. A obra tem um prazo de execução previsto de oito meses e visa melhorar significativamente as condições funcionais daquela unidade hospitalar, incluindo a reabilitação das fachadas, impermeabilização e renovação de elementos construtivos degradados. A empreitada de requalificação do Hospital de Torres Novas, explica a ULS do Médio Tejo, insere-se num conjunto mais alargado de projectos de reabilitação planeados para as unidades hospitalares, que têm como objectivo reforçar a segurança, eficiência energética e conforto dos utentes e profissionais.

Os investimentos em infraestruturas e equipamentos das unidades hospitalares da ULS Médio Tejo vão ascender a mais de seis milhões de euros durante o ano de 2025, reflectindo um compromisso concreto com a melhoria das condições de trabalho e da qualidade dos cuidados prestados à população.

Está também a decorrer a requalificação exterior da fachada do Hospital de Nossa Senhora da Graça, em Tomar, num investimento de cerca de 715 mil euros. Nesta unidade hospitalar também está a ser construído um novo edifício, que será alocado ao Serviço de Pedopsiquiatria, num investimento superior a um milhão de euros, parcialmente financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência. “As requalificações do exterior dos edifícios dos Hospitais de Torres Novas e Tomar são um sinal claro do nosso compromisso com a qualidade dos cuidados de saúde prestados à população do Médio Tejo. Estamos a investir na dignidade dos espaços onde se cuida das pessoas e na valorização dos nossos profissionais”, afirma, citado no comunicado, o presidente do conselho de administração da ULS Médio Tejo, Casimiro Ramos.

A reabilitação das fachadas do Hospital Rainha Santa Isabel era há muito aguardada. Recentemente o presidente do município de Torres Novas, Pedro Ferreira, lamentou que a empreitada fosse há muito prometida por sucessivos conselhos de administração, mas continuasse na gaveta.