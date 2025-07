Ourém avança em eficiência energética com projecto inovador

A Câmara de Ourém vai implementar um projecto de melhoria do desempenho energético nos Paços do Concelho. A autarquia explicou que um estudo apontou como soluções para melhorar o desempenho energético do edifício a implementação de sistemas de iluminação LED, a instalação de um sistema fotovoltaico de autoconsumo e também uma reestruturação do sistema de automação e controlo do edifício.

“As medidas apontadas significam um investimento de quase 295 mil euros, mas vão resultar na redução do consumo de energia primária em cerca de 93,55% face ao consumo inicial, poupança garantida com recurso a instalação de um sistema de baterias de acumulação de energia produzida”, referiu o município.