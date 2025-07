Pombos causaram estragos na Igreja da Graça e nem uma imagem de Cristo escapou

O acesso principal à Igreja da Graça, jóia do gótico em Santarém, teve de ser encerrado para evitar a intrusão de pombos. Município e Diocese estudam solução que permita reabrir a entrada nobre do templo.

Os pombos estavam a causar estragos na Igreja da Graça, em Santarém, obrigando, já há alguns meses, ao encerramento da porta principal do monumento nacional e jóia do gótico onde se encontra o túmulo de Pedro Álvares Cabral. Para além dos dejectos que conspurcavam bancos e piso do templo, as aves pousavam numa imagem de Cristo em prata, proveniente do Brasil, que um dia acabou por tombar. A queda danificou a imagem, que está ao cuidado da oficina de conservação e restauro do município, informou o vereador da Cultura, Nuno Domingos (PS), na última reunião do executivo camarário.

A Câmara de Santarém e a Diocese de Santarém optaram pelo encerramento da porta principal da igreja, que permite uma vista panorâmica do interior do templo, passando os visitantes a terem acesso por uma porta lateral. Mas Nuno Domingos considera que um monumento com aquela magnificência deve ter a porta principal aberta e, nesse sentido, está a ser estudada com a Diocese a possibilidade de ali instalar um guarda-vento, que permita a entrada de pessoas e, ao mesmo tempo, dissuada a intrusão de pombos.

O vereador diz que essa solução é concretizável e deixou inclusivamente o compromisso à Diocese de Santarém de apoio financeiro por parte do município para a sua implementação. Nuno Domingos vincou que ter a porta principal da igreja aberta é fundamental, mas pediu compreensão pelo tempo que tem durado esta situação provisória, que visou também desabituar os pombos de entrarem no espaço.

A praga de pombos em vários pontos da cidade de Santarém é objecto de reclamações e de anúncios de medidas há anos, mas as aves continuam a proliferar pela cidade.