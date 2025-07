Póvoa de Santa Iria com estação de reparação de bicicletas

A União das Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa instalou uma estação de reparação de bicicletas em frente à Escola Básica e Secundária Dom Martinho Vaz de Castelo Branco, bem como um parque para bicicletas e trotinetas. A infraestrutura pode ser utilizada por todos os cidadãos, mas foi uma iniciativa dos alunos da turma 9.º O, no âmbito do projecto “Nós Propomos”, tendo em conta que, cada vez mais, os estudantes se deslocam de bicicleta ou trotineta para a escola.

A estação de reparação encontra-se no passeio, em frente a um dos portões da escola e está equipada com ferramentas úteis para os ciclistas, desde bombas de ar para encher pneus até utensílios para pequenos arranjos, como reparar furos. A presidente da junta de freguesia, Ana Cristina Pereira, explicou que o objectivo é alargar a instalação de estações de reparação a outros pontos da freguesia, como a zona ribeirinha da cidade da Póvoa de Santa Iria, frequentada por centenas de ciclistas.