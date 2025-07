Ribatejo é das regiões mais afectadas com vaga de calor

Uma vaga de calor que tem estado a manter em alerta grande parte do sul da Europa, com temperaturas acima dos 40 graus Celsius, invulgarmente elevadas em muitas zonas, mesmo no Verão, espera-se que continue durante esta semana. Nalgumas zonas de Portugal, Espanha, Itália e Grécia, as temperaturas mínimas não desceram abaixo dos 30 graus mesmo durante a noite, o que levou as autoridades, nalguns casos, a encerrar escolas e a emitir avisos de saúde para as pessoas vulneráveis. A temperatura mais elevada registada em Portugal foi de 46,6º Celsius em Mora, distrito de Évora, um valor próximo do máximo absoluto no país, em 1 Agosto de 2003, então 47,3 graus na Amareleja (Beja), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Devido à onda de calor que está a atingir o país, o IPMA colocou sete distritos do continente em aviso vermelho: Santarém, Setúbal, Évora, Beja, Castelo Branco e Portalegre. Os restantes distritos estarão com avisos laranja (o segundo mais grave) e amarelo, variando nos dias. As autoridades alertam também para o elevado risco de incêndios florestais. Os cientistas consideram que as vagas de calor repetidas são um sinal inequívoco do aquecimento global e que estas vagas de calor vão aumentar em número, duração e intensidade. De acordo com o IPCC, o grupo de peritos em clima da ONU, é “quase certo” que a frequência e a intensidade do calor extremo e a duração das ondas de calor aumentaram desde 1950 e vão continuar.