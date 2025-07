Santarém prepara regulamento de recolha de veículos abandonados

A Câmara de Santarém vai colocar em período de consulta pública o projecto de Regulamento Municipal de Remoção e Recolha de Veículos Abandonados, em Situação de Abandono ou em Estacionamento Indevido ou Abusivo. A proposta foi aprovada por unanimidade na última reunião do executivo.

O vereador com o pelouro do Trânsito, Manuel Afonso (PS), salientou a importância de criar um regulamento nesse domínio, referindo que há muitos veículos abandonados na cidade e no concelho, que, para além do passivo ambiental, ocupam abusivamente lugares para estacionamento. Acrescentou que a PSP tem removido as situações mais problemáticas, apesar das limitações que enfrenta.