Tomar foi duplamente galardoada nos Prémios Nacionais de Arquitectura

Tomar foi duplamente galardoada na 3ª edição dos Prémios FORMA - Prémios Nacionais de Arquitectura, atribuídos recentemente em Coimbra. A requalificação do Largo do Rossio, na aldeia de Cem Soldos, venceu a categoria Espaço Público, enquanto o arquitecto Jorge Mascarenhas, que é desde 1999 professor coordenador no Instituto Politécnico de Tomar, recebeu a Menção Especial na categoria de Ensino e Investigação.

Na atribuição do prémio ao Largo de Cem Soldos, o júri destacou o facto de ser “uma obra que devolve vitalidade ao espaço público, respeitando a identidade local e promovendo o encontro comunitário”. Já a distinção a Jorge Mascarenhas foi justificada pelo seu contributo rigoroso, generoso e continuado para a valorização do saber construtivo na arquitectura portuguesa.