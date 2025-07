Três centenas de pessoas em mais um encontro do neuro desenvolvimento em Tomar

O Instituto Politécnico de Tomar recebeu o 12º Encontro do Neurodesenvolvimento sob o tema “O Poder da Diferença”. O evento contou com a presença de mais de 300 participantes, oriundos de diversas áreas profissionais, como a saúde, a educação e o serviço social, num momento marcado pela partilha de experiências e pelo debate interdisciplinar. Durante a manhã, um painel de investigadores abordou temáticas relevantes no âmbito das Perturbações do Neurodesenvolvimento, nomeadamente a Perturbação do Espectro do Autismo, a Perturbação da Aprendizagem Específica e a Perturbação da Hiperatividade/Défice de Atenção. As intervenções destacaram a importância de reconhecer e aceitar a especificidade de cada criança nos diferentes contextos onde se insere.

“Numa altura em que o conceito de inclusão está cada vez mais presente na sociedade, torna-se essencial reflectir sobre os desafios que muitas crianças enfrentam no seu percurso. Neste encontro, foram debatidas estratégias para promover o bem-estar e o desenvolvimento positivo destas crianças, tendo em conta as suas particularidades”, lê-se em nota de imprensa. Foi também apresentado o mais recente projecto da ULS Médio Tejo direccionado às crianças e famílias com Perturbação do Espectro do Autismo: “Avaliar/Sinalizar Precocemente – Consulta da Perturbação do Espectro do Autismo”, uma resposta inovadora que visa a avaliação e sinalização precoce de crianças. Esta consulta é realizada na Unidade Hospitalar de Tomar, sob a coordenação de Otília Branco, médica especialista do Neurodesenvolvimento.

“O 12.º Encontro do Neurodesenvolvimento reforçou a importância do diagnóstico precoce como um passo fundamental para a aceitação, compreensão e intervenção adequada junto de cada criança, promovendo um futuro mais inclusivo e equitativo”, conclui a nota.