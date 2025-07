ULS Estuário do Tejo contratou oito médicos de família

Oito novos médicos integram a ULS Estuário do Tejo num reforço que abrange 13.500 utentes de cinco concelhos.

A Unidade Local de Saúde (ULS) Estuário do Tejo contratou oito novos médicos de família para servir 13.500 utentes nos concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira. Em comunicado, a ULS Estuário do Tejo, explica que esta contratação “insere-se na estratégia de reforço das equipas médicas, que desde o início do ano levou também à entrada de quatro psiquiatras, três cirurgiões gerais, duas especialistas em Medicina Interna e uma otorrinolaringologista”. Em aberto continuam os concursos para contratação de enfermeiros.