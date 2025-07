Ateneu Cartaxense com pódios no nacional de tiro com arco

Rafael Amorim e Rodrigo Henriques obtiveram resultados de destaque na nona prova do nacional de campo da Federação Portuguesa de Tiro com Arco. A prova decorreu em Massamá, Sintra. Em representação do Ateneu Artístico Cartaxense, do Cartaxo, e com o apoio do capitão de equipa João Henriques e do treinador Paulo Santos, Rafael bateu dois recordes pessoais conquistando o segundo lugar. O arqueiro destaca-se isolado no segundo lugar do ranking nacional de infantil flechas. Rodrigo Henriques conquistou o primeiro lugar no escalão de cadetes homens recurvo olímpico. Para efeitos de classificação no ranking nacional, Rodrigo continua isolado na liderança do nacional de campo no escalão de cadetes.