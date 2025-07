Festa das Artes de Circo em Santarém

Palhaços, novo circo, animação de rua e acrobacias são algumas das propostas para ver nos próximos dias em Santarém no campo das artes circenses.

Santarém vai receber mais uma série de espectáculos no âmbito do programa in.Circo - Festa das Artes de Circo, promovido pelo município e inserido na programação cultural Verão in.Santarém que decorre até Setembro. A cidade vai ser invadida por um dragão metálico na noite de quinta-feira, 10 de Julho, a partir das 22h00. O percurso vai decorrer entre a Loja do Cidadão e a Praça Visconde Serra do Pilar, percorrendo várias artérias do centro da cidade. Drak Flama é um espectáculo de circo de rua itinerante com um forte impacto visual e sonoro. Conta com quatro artistas especializados que utilizam técnicas circenses para a manipulação de fogo real. O espectáculo foi concebido pela companhia espanhola Teatrapo Producciones, da cidade de Villanueva de la Serena, na província de Badajoz.

O espectáculo de novo circo HEQET vai animar a Praça Marquês Sá da Bandeira, em Santarém, na noite de sexta-feira, 11 de Julho, a partir das 22h00, inserido no in.Circo - Festa das Artes de Circo. A performance foi criada pela Companhia Absurda, associação cultural sediada em Vila Nova de Famalicão que tem como objectivo ser uma estrutura de pesquisa contínua, de investigação e criação artística de circo contemporâneo.

A companhia brasileira Cia dos Palhaços também se estreia em Santarém e na região, com dois espectáculos distintos. No sábado, 12 de Julho, a partir das 18h00, a Casa do Brasil recebe o espectáculo Deslady, uma actuação a solo de palhaçaria feminina através de uma livre adaptação da peça Macbeth de William Shakespeare. No mesmo dia, o grupo actua, a partir das 21h30, na Associação Cultural, Recreativa e Desportiva do Xartinho na freguesia de Alcanede, levando ao palco Cabaret Só Delas. Um espectáculo onde se acompanha um encontro de mulheres que se juntam para criar uma noite de arte e diversão. O grupo nasceu em 2004 e, hoje, é formado por três artistas: Eliezer VanderBrock, Felipe Ternes e Nathalia Luiz.

Acrobacias aéreas no Jardim da Liberdade

Ainda na noite de sábado, 12 de Julho, o Jardim da Liberdade, em Santarém, recebe pelas 22h00 um espectáculo de rua multimédia e multidisciplinar, com recurso a videomapping e a disciplinas como o teatro físico e a acrobacia aérea, fazendo uso de instrumentos não convencionais. O elenco de Numb envolve actores, bailarinos e acrobatas.