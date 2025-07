Festival de Gastronomia da Lezíria Ribatejana em Samora Correia

A Praça da República, em Samora Correia, está a receber até 13 de Julho a 35.ª edição do Festival de Gastronomia da Lezíria Ribatejana, uma celebração dos sabores, sons e tradições da região.

A iniciativa, organizada pela Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora (ARCAS), integra três eventos gastronómicos: o 25.º Festival de Carnes Bravas, o 17.º Concurso de Arroz Doce e o 16.º Festival do Torricado de Bacalhau.

As tasquinhas, com abertura diária às 19h30, são o coração do festival, convidando o público a saborear pratos típicos confeccionados por associações e entidades do concelho. O certame conta ainda com uma programação musical diversificada e de entrada gratuita, que promete animar as noites de Verão em Samora Correia.