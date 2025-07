Abrantes recebe Campeonato do Mundo de Agility com dois mil cães e cinco mil acompanhantes

Pela primeira vez o Campeonato do Mundo de Agility será realizado durante três semanas consecutivas num único país e o local escolhido foi Abrantes.

Entre os dias 10 e 27 de Julho Abrantes torna-se o palco do Campeonato do Mundo de Agility, numa edição histórica que, pela primeira vez, decorre durante três semanas consecutivas no mesmo país. A cidade ribatejana prepara-se para acolher mais de dois mil cães concorrentes e mais de cinco mil acompanhantes, entre participantes e acompanhantes, oriundos de 41 países. O campeonato divide-se em três fases: o JOAWC- Campeonato do Mundo de Agility Júnior e Sénior, onde estarão presentes 770 duplas (pessoa-cão) que implicarão uma afluência de acompanhantes na ordem das 2100 pessoas; o EO - European Open Agility Championship, competição que contará com 803 duplas (cerca de 2200 acompanhantes); E o BCC - Campeonato do Mundo mono-raça do Border Collie, onde são esperadas 260 duplas, que implicará uma afluência de 750 pessoas.

Para garantir o bem-estar dos cães e das equipas, a organização preparou piscinas para refrescar os animais, uma tenda de apoio coberta, entre outras zonas de descanso. No relvado do Estádio Municipal vão encontrar-se cinco rings onde irão decorrer as provas, o que permitirá ao público interessado assistir às diversas provas a partir das bancadas, já no Campo de Basebol estará o espaço destinado ao alojamento de cães e terá dois rings de aquecimento. O estacionamento do estádio e a plataforma de terra batida anexa às piscinas irão transformar-se em parques de caravanas. Com milhares de visitantes esperados, o impacto económico no concelho será significativo. Hotéis, restaurantes, comércio local e serviços turísticos beneficiarão de uma procura extraordinária ao longo de todo o mês de Julho.

“Este campeonato é uma oportunidade única para Abrantes. A cidade afirma-se como um destino de excelência para eventos internacionais, com impacto directo no turismo e na economia regional”, afirmou o presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, destacando ainda a colaboração entre instituições e o envolvimento da comunidade local. A organização contará com cerca de 150 voluntários, sendo 120 portugueses e 30 vindos de outros países.

Importa referir que nestas provas de Agility os concorrentes não conhecem o percurso, pois o mesmo é definido pelo juiz, que o abre aos concorrentes antes da prova, durante oito minutos, de forma a decorarem o circuito e verem qual a melhor forma de conduzir o cão. Neste desporto, guia e cão agem de forma perfeitamente coordenada numa comunicação perfeita que envolve palavras, gestos e atitude corporal, comunicação essa que é treinada ao longo de anos.