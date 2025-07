Campo de futebol de Alcobertas vai ter relvado sintético

A Câmara de Rio Maior aprovou a atribuição de um apoio de 241 mil euros para as obras no campo do Alcobertas Futebol Clube.

O Alcobertas Futebol Clube vai requalificar o seu campo de futebol com a colocação de um relvado sintético, proporcionando melhores condições aos praticantes da modalidade. Uma intervenção que conta com um apoio financeiro da Câmara Municipal de Rio Maior no valor de 241.530 euros, entregue aos dirigentes da colectividade pelo presidente do município, Filipe Santana Dias (PSD).

“Esta intervenção permitirá devolver ao clube o seu lugar de destaque, reforçando a ligação com a comunidade. Além deste objetivo, contribui para a continuidade de implementação de políticas que promovam a descentralização da actividade desportiva nas freguesias, retirando ainda pressão de utilização dos campos da cidade”, refere o município numa publicação nas redes sociais.

A entrega do apoio contou com a presença dos presidentes da Câmara de Rio Maior e da Junta de Freguesia de Alcobertas, Tiago Martins, de outros autarcas e dos dirigentes do Alcobertas Futebol Clube, Daniel Santos e Mário Tomé. Na ocasião, foi também formalizado o contrato entre o clube e o empreiteiro que vai executar a obra.

Apoios à Académica de Rio Maior e ACR de Arrouquelas

A Câmara de Rio Maior atribuiu também recentemente apoios financeiros à Associação Académica Desportiva de Rio Maior, no valor de 16.500 euros, e à Associação Cultural e Recreativa de Arrouquelas, de 10.500 euros. O objectivo é comparticipar as obras de requalificação das respectivas sedes, assim como para aquisição de alguns equipamentos, no caso da Académica de Rio Maior.