Troféu Yamaha levou milhares a Rio Maior

O Troféu Yamaha voltou a Rio Maior, numa organização da marca em parceria com o Moto Clube de Rio Maior e o apoio da Câmara Municipal de Rio Maior e Junta de Freguesia de Rio Maior. Foi mais um grande fim de semana na pista do areeiro, onde estiveram em competição vários pilotos locais bem como de outros pontos do país, muito aplaudidos pelos milhares de espectadores que presenciaram as provas.

A Câmara de Rio Maior atribuiu um apoio financeiro de 2.500 euros ao Moto Clube de Rio Maior, para ajudar a suportar as despesas de organização do 20º Troféu Yamaha em Rio Maior, competição de carácter nacional.