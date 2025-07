Valada recebeu Jogos Intermunicipais Mais Lezíria 2025

O concelho do Cartaxo foi recentemente anfitrião de mais uma edição dos Jogos Intermunicipais Mais Lezíria, que este ano teve lugar na freguesia de Valada, no Só Rio, num ambiente de grande animação, convívio e superação. A iniciativa, promovida pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) e este ano organizada pela Câmara do Cartaxo, contou com a participação de nove municípios da Lezíria do Tejo - Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém - e da equipa da CIMLT. Os participantes foram desafiados a construir uma canoa com pneus e tábuas de madeira e a navegar. No final da travessia, cada equipa abriu um cofre encontrando o mapa do seu município e todos juntos montaram o mapa da Lezíria do Tejo. A actividade terminou com um jantar-convívio.