Alentejo aprovou projectos com cerca de 200 milhões de fundos

O Programa Regional Alentejo 2030 já aprovou 371 projectos, totalizando 200 milhões de euros de fundos europeus aprovados. Este montante representa um passo importante na operacionalização dos apoios estruturais destinados ao desenvolvimento da região, reforçando a confiança dos promotores e o compromisso com uma estratégia de crescimento inteligente, verde e inclusiva, refere em comunicado a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo.

Até à data, foram já validados 32 milhões de euros de fundos, estando a taxa de compromisso situado nos 18%. Estes números evidenciam o dinamismo do tecido institucional, empresarial e social do Alentejo, que tem sabido responder aos desafios colocados por este novo ciclo de financiamento europeu.

“O Alentejo 2030 continuará a trabalhar lado a lado com os parceiros da região, garantindo que os fundos aprovados se traduzem em projectos concretos, com impacto real na melhoria da qualidade de vida, na competitividade e na coesão do território”, conclui a nota.