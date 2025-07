Grupo Paulo Duarte inaugura nova base na Ota

Foi inaugurada a nova base do Grupo Paulo Duarte, situada na Ota, em Alenquer, com a presença do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.

Foi inaugurada a nova base do Grupo Paulo Duarte, situada na Ota, em Alenquer, com a presença do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz. Com uma área total superior a 111 mil m2, esta nova base representa um investimento superior a 10 milhões de euros. De acordo com a transportadora, a localização estratégica, no coração do eixo logístico nacional, permitirá reforçar a capacidade de resposta, melhorar a sustentabilidade das operações, criar sinergias entre áreas, garantir a optimização das rotas e, consequentemente, uma redução da pegada de carbono. “Com a nossa passagem para a Ota, e a consequente optimização das nossas operações, garantimos uma redução de 1 milhão de km/ano, ou seja, menos 800 toneladas de CO2 por ano”, destacou António Paulo Duarte, director executivo do grupo.

As novas instalações primam pela modernidade, em linha com os melhores standards actuais. “Conseguimos elevar as condições dos nossos trabalhadores e disponibilizar novos espaços, equipados com novas tecnologias que nos permitem dar um salto qualitativo em várias áreas, nomeadamente na área da formação, para continuarmos a garantir um serviço de excelência aos nossos clientes”, acrescentou.

Por sua vez, Gustavo Paulo Duarte, também director executivo do grupo, reforçou a necessidade de valorização do sector do transporte rodoviário de mercadorias, dado o seu peso significativo na economia e reforçou a importância da nova base na Ota para alavancar a estratégia de sustentabilidade da empresa. “Com as valências centradas nesta nova base vamos acelerar a digitalização dos processos, implementar novas soluções de gestão integrada e continuar a trabalhar para reduzir em 50% as nossas emissões até 2032”, disse. Só este ano, o grupo reforçou a frota com 140 novos veículos, num investimento superior a 11 milhões de euros, alinhado com a estratégia de garantir um transporte mais seguro, eficiente e ambientalmente responsável.

A cerimónia de inauguração contou com a presença do presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado, e com a presidente da Câmara de Torres Vedras, Laura Rodrigues. Presidentes e representantes de instituições do sector, clientes e parceiros do grupo também acompanharam a inauguração.