Mercado de Torres Novas vai receber as tão aguardadas obras de melhoria

Intervenção vai custar 44 mil euros e tem um prazo de execução de dois meses.

Os clientes e comerciantes do Mercado Municipal de Torres Novas podem finalmente respirar de alívio. A tão aguardada promessa de obras de melhoria vai cumprir-se no prazo de 60 dias, assim que se der o arranque dos trabalhos que já foram adjudicados à empresa Lusitania - Soc. de Construções, Lda., pelo valor de 44.490 euros (mais IVA).

A empreitada, cujo auto de consignação foi assinado a 25 de Junho, vai incluir a pintura das instalações interiores e exteriores; aplicação de cola veda em todas as janelas e pontos de claridade na abóbada e a substituição de alguns vidros partidos ou rachados; a conservação do azulejo, com limpeza com produto adequado; fornecimento e aplicação de tela asfáltica para a reparação de três ou quatro pontos na cobertura das lojas, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes; pintura e limpeza de materiais ferrosos com fornecimento e aplicação de tinta esmalte, incluindo meios de elevação, lixagem, limpeza e todos os materiais e trabalhos inerentes.

O município presidido por Pedro Ferreira salienta em comunicado que os trabalhos a executar vão “dar melhor aspecto e salubridade ao local, visando uma maior dignidade para os utilizadores e vendedores que ali trabalham”. As obras foram prometidas pelo presidente da câmara, que admitiu que alguns dos problemas existentes já estavam a passar o limite do razoável. Quanto a obras de fundo, recorde-se, está em fase de projecto uma empreitada orçada em cerca de dois milhões de euros para renovar o mercado municipal.