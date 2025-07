Tomar investe quase 70 mil euros em novos veículos eléctricos

A Câmara de Tomar reforçou a aposta na aquisição de veículos eléctricos para a renovação da sua frota. A autarquia adquiriu mais três automóveis ligeiros 100% eléctricos, num custo total de 68.228 euros, dos quais 15 mil euros são comparticipados pelo Fundo Ambiental. Um quarto veículo vai ficar ao serviço dos cuidados primários de saúde do concelho, nomeadamente para as visitas domiciliárias. A autarquia justifica o investimento com a prossecução da sua política de sustentabilidade ambiental, aliada à redução de despesa e à necessidade de melhorar os equipamentos ao dispor dos funcionários nos serviços prestados à comunidade.