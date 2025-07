Astrofísico Nuno Peixinho é o candidato da CDU à Câmara de Arruda dos Vinhos

Nuno Peixinho é o candidato da CDU à presidência da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos nas próximas eleições autárquicas. O cabeça de lista tem 54 anos, é astrofísico na Universidade de Coimbra, no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, e militante do Partido Comunista Português.

Neto de Germano Peixinho “Catitinha” (chefe dos Bombeiros Voluntários de Arruda dos Vinhos), activo defensor dos bolseiros e investigadores científicos, foi presidente da Associação dos Bolseiros de Investigação Científica e dirigente do Sindicato dos Professores da Região Centro. Em 2021 foi galardoado com o seu nome num asteróide: (40210) Peixinho. Foi mandatário da candidatura da CDU de Arruda dos Vinhos em 2021.