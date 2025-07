Jorge Brazinha lidera lista do PS na freguesia de Marinhais

Jorge Brazinha, 49 anos, é o cabeça-de-lista do Partido Socialista à presidência da Junta de Freguesia de Marinhais. O técnico de desenvolvimento de uma rede de postos de abastecimento tem ligação ao movimento associativo. Casado e pai de duas filhas, nasceu em França e chegou a Marinhais no dia 1 de Agosto de 1985. O candidato destaca a importância de um projecto construído por pessoas que querem trabalhar para as pessoas, acreditando que há muito por fazer para acompanhar a evolução dos tempos.

O seu envolvimento e contacto com o associativismo local começou cedo, chegando a ser atleta do Grupo Desportivo de Marinhais tendo também colaborado com a Juvemar, com a AMAR e, mais recentemente, com a Comissão de Festas de Marinhais 2025. Jorge Brazinha compromete-se a tornar Marinhais uma vila mais dinâmica, atractiva e limpa, pensada para os jovens e para os menos jovens, com mais vida, oportunidades de investimento e emprego.