Moradores de Pontével ficam sem água três dias e câmara atribui responsabilidades a empresa

Em Pontével, no Cartaxo, vários moradores ficaram sem água durante três dias, num período de temperaturas elevadas. A falha começou na noite de 28 de Junho e só foi resolvida na manhã de 1 de Julho. Empresa Cartágua diz que problema se deveu a obstrução numa conduta e câmara critica ausência de comunicação.

Durante o último fim de semana de Junho várias dezenas de moradores da freguesia de Pontével, no concelho do Cartaxo, ficaram sem água da rede pública durante três dias, numa altura em que as temperaturas ultrapassaram os 40 graus. O problema começou na noite de 28 de Junho e estendeu-se até à manhã de 1 de Julho. As falhas atingiram várias zonas da freguesia, como Casal de Alcaria, Casais das Areias, Vale de Zebra, Vale d’Água e Rua Pinhal do Bairro.

Uma das afectadas foi Sandra Dias, que vive há seis anos em Casais das Areias com os dois filhos e a mãe e que nunca passou por algo parecido. A O MIRANTE, a moradora critica a falta de resposta e comunicação das entidades responsáveis. Durante o fim de semana ligou várias vezes para a Cartágua a pedir esclarecimentos, mas não sentiu interesse por parte da empresa em resolver o problema. Deslocou-se à Câmara do Cartaxo para denunciar a situação e no dia seguinte o abastecimento foi reposto. “Foram dias horríveis e parece que ninguém quis saber. Vi duas pessoas da Cartágua no terreno a tentar solucionar o problema, mas não me pareceu que tivessem urgência. Só depois de ir à câmara é que foram colocados depósitos de água na zona. Devia ter sido arranjada uma solução temporária de imediato”, reclama a habitante de 45 anos.

Durante esse período, a moradora explica que foi complicado completar qualquer tarefa diária, como cozinhar, lavar loiça ou tomar banho e que teve de recorrer à fonte pública em Pontével ou comprar garrafões de água para garantir simples necessidades básicas, acrescentando que também teve a ajuda de residentes não afectados pelo problema. “É inadmissível uma situação destas durar tanto tempo”, critica.

Apesar do abastecimento ter sido reposto, Sandra Dias garante que o problema está longe de estar resolvido, denunciando falhas frequentes de pressão, sobretudo ao final da tarde, algo que considera inadmissível face ao valor mensal da factura da água. A moradora sublinha que as falhas de pressão começaram no início de Junho e ressalta que há anos que os habitantes se queixam da má qualidade do serviço. “Eles só querem receber o dinheiro e a população que se desenrasque. Cada vez que ligo para eles, dizem que o problema é da minha casa, mas isso é ridículo porque isto nunca aconteceu antes”, destaca. Se os problemas de água continuarem, pondera abandonar a localidade.

Câmara aponta o dedo à Cartágua

Em comunicado, a Cartágua explicou que a falha no abastecimento foi causada por uma obstrução numa conduta, provocada por “desprendimentos internos associados às elevadas temperaturas”. A empresa pede ainda desculpa à população afectada, admitindo que a informação prestada não correspondeu às expectativas.

O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, responsabilizou totalmente a Cartágua pela falha na última sessão camarária, criticando também a ausência de comunicação à autarquia e classificando como inadmissível a demora na resolução do problema. O autarca garantiu ainda que a câmara vai exigir à empresa um plano de emergência para evitar situações semelhantes no futuro.