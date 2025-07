Passagem para peões em Aveiras de Cima discutida com a Infraestruturas de Portugal

O executivo da Câmara de Azambuja e autarcas das juntas de freguesia daquele concelho reuniram com responsáveis da Infraestruturas de Portugal (IP) para abordar diversas problemáticas em estradas nacionais. Um dos assuntos levado para cima da mesa, que tem mais de uma década, foi a antiga pretensão de se implementar uma passagem para peões na Estrada Nacional (EN) 366, junto à rotunda do nó da A1, zona de elevado tráfego, em Aveiras de Cima. Numa visita técnica ao local foi analisada e discutida a possibilidade de implementação de uma passagem de peões que melhore a segurança rodoviária naquela área, refere o município em comunicado. Recorde-se que já noutras ocasiões, nomeadamente na sequência de pedidos da câmara municipal, a IP rejeitou a pintura de passadeira naquela zona por considerar que não era seguro. No entanto, diariamente, pessoas fazem o atravessamento naquele local, onde já ocorreram atropelamentos, sem que qualquer tipo de sinalização as salvaguarde. Outros dos alertas deixados foram os da necessidade de requalificação urgente do pavimento na rotunda nascente de Azambuja e falhas na sinalização na ligação entre o IC2 e a EN1, em Vale de Judeus, na freguesia de Alcoentre.