Vítor Arroz é o candidato do PSD à Junta de Freguesia do Granho

O PSD anunciou Vítor Manuel Santos Arroz como candidato à presidência da Junta de Freguesia do Granho, no concelho de Salvaterra de Magos, nas eleições autárquicas de Outubro. Com 58 anos, Vítor Arroz é natural do Granho, onde sempre manteve fortes ligações apesar de ter vivido alguns anos no Luxemburgo. Empresário na área da construção civil, tem um percurso marcado pela intervenção cívica e pela ligação ao associativismo local.