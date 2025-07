Assembleia Municipal de Tomar aprova concurso para concessão da praia fluvial do Alqueidão

Concurso de concessão para exploração da praia fluvial do Alqueidão vai avançar. A proposta foi aprovada na mais recente sessão da Assembleia Municipal. Caso o processo de concessão não esteja concluído durante este Verão, há sempre a possibilidade de venda ambulante no local.

A Assembleia Municipal de Tomar aprovou, na última sessão, a abertura do concurso de concessão para exploração da praia fluvial do Alqueidão, na albufeira do Castelo do Bode. Durante a discussão da proposta, o eleito do PSD, Ricardo Carlos, levantou questões sobre a duração do processo, nomeadamente se estará concluído este Verão. “O senhor presidente, no mês passado, disse que teríamos uma solução ágil para esta época balnear que passava por um meio móvel, e hoje não há roulote, mas sim uma concessão que não sabemos quando é que estará atribuída”, referiu o deputado da oposição.

O presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), explicou que há um mês não parecia possível ter a parte administrativa toda resolvida a tempo de lançar a concessão para este Verão, “mas, entretanto, essa situação ultrapassou-se, o processo ficou despachado e achámos que deveríamos tentar que pelo menos viesse a esta assembleia”.

Hugo Cristóvão reconheceu que há questões que podem mexer com os prazos, como reclamações. “Acreditamos que, a correr bem, parte do Verão ainda vai poder ter o espaço concessionado, sendo certo que ainda por cima estamos a fazer uma concessão para 10 anos, mesmo que se perca parte deste Verão há os Verões seguintes”, sublinhou. O presidente esclareceu que a possibilidade da venda ambulante continua a existir, se por algum motivo a concessão não avançar. O autarca defendeu que um processo de venda ambulante é muito mais precário e menos interessante para os vendedores.

Recorde-se que o projecto para construir uma praia fluvial em Alqueidão venceu o Orçamento Participativo em 2016 e visava dotar de melhores condições e instalações de apoio uma zona balnear selvagem muito frequentada pela população, de forma a garantir mais segurança na sua utilização. Depois da conclusão das obras de requalificação do espaço, a Câmara de Tomar ainda esteve a aguardar mais de três anos pela autorização da Agência Portuguesa do Ambiente para abrir os equipamentos da praia, nomeadamente instalações sanitárias e uma divisão de apoio.