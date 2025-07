Bombeiros da Merceana apelam à doação de água engarrafada

Os Bombeiros Voluntários da Merceana estão a apelar à população para a doação de água engarrafada, com o objectivo de garantir a hidratação dos operacionais durante as missões de socorro e combate a incêndios. A iniciativa, sob o lema “Heróis Precisam de Água! Ajude-nos a Cuidar de Quem nos Protege”, pretende sensibilizar a comunidade para a importância de apoiar quem está sempre pronto a ajudar.

O trabalho dos bombeiros é exigente e realizado muitas vezes sob temperaturas elevadas e em condições físicas desgastantes. Manter-se hidratado é essencial para preservar a saúde e a eficácia no terreno. Por isso, a corporação pede doações de água, dando preferência a garrafas em formato individual, de 0,33L ou 0,5L, que são mais práticas para transportar durante o serviço. As contribuições podem ser entregues directamente no quartel dos Bombeiros Voluntários da Merceana. “Cada gesto conta. A vossa generosidade é um reforço à nossa missão”, lê-se na mensagem da campanha.