Câmaras apanharam quem roubou quatro rodas de um carro junto à estação de Santarém

Videovigilância instalada no parque gratuito situado nas traseiras da estação ferroviária de Santarém detectou o autor do furto das quatro rodas de um automóvel de um utente do comboio.

As câmaras de videovigilância detectaram o autor do furto das quatro rodas de um automóvel no parque de estacionamento situado nas traseiras da estação ferroviária de Santarém. A revelação foi feita pelo presidente do município, João Leite (PSD), em reunião do executivo municipal, com base em informação fornecida pela Polícia de Segurança Pública (PSP). O autarca afirmou que o autor “vai ser responsabilizado” por esse ilícito e reiterou a sua intenção de alargar a videovigilância a outros pontos da cidade como os populosos bairros de São Domingos e do Sacapeito e também junto de algumas escolas.

“Estamos a aguardar validação para que o município nos próximos meses possa fazer esse investimento alargado”, referiu o presidente da câmara, em resposta à vereadora do Chega, Manuela Estêvão, que insistiu na necessidade de se dar mais segurança a quem deixa o seu automóvel na zona da estação. A autarca afirmou que “para os larápios é um local excelente”, pois sabem que os donos dos carros seguiram no comboio. Já João Leite vincou ser importante que os lesados apresentem queixa às autoridades.

O MIRANTE contactou o Núcleo de Imprensa e Relações Públicas do Comando Distrital da PSP para tentar obter mais detalhes sobre o autor desse furto e sobre outros ilícitos; nomeadamente quantas queixas foram apresentadas este ano por furtos, vandalismo ou outros ilícitos nesse parque de estacionamento na Ribeira de Santarém. Até à data não recebemos resposta.

Tal como O MIRANTE noticiou, um automóvel ligeiro, de marca Peugeot 207, ficou sem as quatro rodas quando estava estacionado no parque situado nas traseiras da estação de Santarém, na Ribeira de Santarém, usado habitualmente por utentes da ferrovia. O caso aconteceu no dia 15 de Maio, entre as 06h40 e as 18h20. O prejuízo estimado pelo proprietário, residente em Santarém e que solicitou reserva de identidade, andou entre os 800 e os 1.000 euros, tendo em conta que os pneus estavam novos e o veículo estava equipado com jantes especiais.

A PSP foi chamada ao local e fez a recolha de elementos no sentido de tentar identificar os intervenientes. A Câmara de Santarém também foi informada do sucedido. “Sei que a zona tem câmaras de videovigilância e pela direcção das mesmas parece-me que era possível perceber algo, mas não posso afirmar”, disse o queixoso a O MIRANTE.