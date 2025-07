Construção do parque canino em Azambuja já arrancou

Parque canino de Azambuja resulta de uma proposta ao Orçamento Participativo que não venceu mas que a junta de freguesia decidiu tornar realidade.

Começou a ser construído o parque canino da freguesia de Azambuja, o ‘Parcão’. Uma empreitada a cargo da junta de freguesia que resulta de uma proposta do Orçamento Participativo que embora não tenha reunido votos suficientes para vencer a edição pareceu uma boa medida à autarquia, que decidiu recuperá-la.

“Após quase dois anos, quatro revisões ao projecto e todos os licenciamentos necessários com a Câmara de Azambuja, EPAL e a Agência Portuguesa do Ambiente, chegou finalmente o momento de avançar”, referiu o presidente da Junta de Azambuja, André Salema (PS). A infraestrutura vai ser construída em duas fases pelos trabalhadores da junta de freguesia com o apoio do município, que também cedeu o terreno com 449 metros quadrados. Neste momento decorrem trabalhos de regularização do solo.