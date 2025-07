Coruche reforça segurança nas piscinas municipais durante o Verão

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Câmara Municipal de Coruche reforçou os serviços de segurança nas piscinas municipais entre 28 de Junho e 31 de Agosto, período de maior afluência ao espaço de lazer. Durante este período, será assegurado o serviço de vigilância e controlo de entradas por uma empresa privada, estando igualmente contratada a Associação de Nadadores Salvadores de Coruche - Búzios para responder a situações de salvamento aquático e socorros a náufragos.

Para os fins-de-semana e momentos de maior frequência, o município requisitou a Guarda Nacional Republicana (GNR), em regime de gratificados, permitindo o reforço da vigilância com forças de intervenção e acompanhamento das forças de segurança.

O presidente do município, Francisco Oliveira, explica que o objectivo passa por “atenuar, mitigar ou erradicar o que possam ser situações de algum conflito que possam existir nas piscinas municipais, face à afluência que o equipamento de lazer tem de pessoas não só do concelho, mas também de outros pontos da região”. O valor estimado para a segurança a cargo da GNR pode ascender a 6.000 euros.