Entroncamento lança plataforma digital para consulta interactiva do novo PDM

O novo PDM do Entroncamento entrou em vigor no dia 7 de Julho e de forma a facilitar a consulta das regras urbanísticas pelo público, a autarquia lançou uma aplicação digital, que foi apresentada na última sessão camarária.

A presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Ilda Joaquim, anunciou na última sessão camarária que o novo Plano Diretor Municipal (PDM) entrou em vigor a 7 de Julho. Para facilitar o acesso à informação, a autarquia apresentou uma nova aplicação digital que permite à população consultar de forma rápida e intuitiva todas as regras urbanísticas do concelho. Ilda Joaquim destacou que o projecto, desenvolvido pelos técnicos municipais vai permitir à população e aos técnicos acederem facilmente às normas do PDM, evitando “dúvidas e más interpretações” e realçou que a ferramenta é um motivo de orgulho para o município. A autarca sublinhou ainda que a autarquia já está a reorganizar os fluxos de trabalho internos para garantir a actualização contínua da plataforma e integrar informações complementares, como loteamentos.

A apresentação da plataforma esteve a cargo do técnico municipal Nuno Veterano, que explicou que o portal foi criado na plataforma MuniSIG (ESRI Portugal) e inclui mapas interactivos, pesquisa por morada ou topónimo, consulta de condicionantes legais e impressão de plantas personalizadas. O técnico de sistemas de informação geográfica salientou ainda que a ferramenta permite aos utilizadores saber se determinado terreno está em área urbanizável, verificar condicionantes legais, medir áreas disponíveis para construção ou preparar processos urbanísticos com informação oficial. Apesar das vantagens, Nuno Veterano apontou também algumas limitações como a necessidade de internet estável e o facto de, nesta fase inicial, haver algumas funcionalidades não disponíveis para o público geral.

O vereador Rui Madeira (PSD) também elogiou o projecto, destacando a importância da digitalização para o futuro dos serviços municipais e questionou sobre a possibilidade de exportação de dados ou interoperabilidade com outras plataformas. Nuno Veterano esclareceu que, embora nesta fase inicial as opções estejam simplificadas, no futuro será possível exportar dados e integrar a informação com outros sistemas SIG, assim como desenhar elementos no mapa, funcionalidades que serão gradualmente activadas.