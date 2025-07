Fugiram da prisão de Alcoentre e foram capturados 12 horas depois

Dois reclusos que fugiram na tarde de segunda-feira, após escalarem o muro numa zona sem vigilância do Estabelecimento Prisional de Alcoentre, foram capturados doze horas depois. A GNR apanhou-os nas proximidades da localidade de Espinheira, após denúncia. O caso ocorreu precisamente dez meses depois da evasão de cinco reclusos da vizinha cadeia de Vale de Judeus.

Os dois reclusos que se evadiram na tarde de segunda-feira, 7 de Julho, do Estabelecimento Prisional de Alcoentre, no concelho de Azambuja, foram capturados na manhã seguinte, pelas 06h40, cerca de 12 horas após a fuga, nas proximidades de Espinheira, em Alcoentre. Em comunicado, o Comando Territorial de Lisboa da GNR, força policial que efectuou a captura, indica que a detenção dos evadidos, por parte dos militares do Posto Territorial de Aveiras de Cima, ocorreu às 06h40, nas proximidades da localidade de Espinheira, Alcoentre, depois de ter sido recebida uma denúncia pelas 03h00.

Segundo informações divulgadas, os dois homens fugiram por uma zona do perímetro onde as torres de vigilância estão desactivadas, alegadamente devido à falta de guardas prisionais. Os reclusos terão utilizado uma corda para saltar o muro e concretizar a evasão.

Os dois reclusos, de nacionalidade portuguesa, de 37 e 44 anos, encontram-se condenados pelos crimes de tráfico de estupefacientes e roubo, com penas de cinco anos e oito meses e de quatro anos e nove meses. “Os detidos encontravam-se a cumprir pena de prisão no referido estabelecimento prisional, tendo-se evadido do mesmo ao final do dia de ontem [segunda-feira], tendo assim, sido capturados cerca de 12 horas após a sua fuga”, descreve a GNR.

Esta força policial acrescenta que “desde o conhecimento da fuga dos suspeitos, o dispositivo policial da Guarda desenvolveu um conjunto de diligências, discretas, de recolha e troca de informação e de utilização de diversos mecanismos de vigilância”.

Fonte da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais disse que “internamente irá proceder-se a um processo de averiguações a cargo do Serviço de Auditoria e Inspeção coordenado por magistrado do Ministério Público, tendo em vista apurar as circunstâncias da ocorrência”.

Fuga de Vale de Judeus foi há dez meses

Precisamente dez meses antes, em 7 de Setembro de 2024, fugiram da cadeia de Vale de Judeus, também na freguesia de Alcoentre, cinco reclusos, igualmente após escalarem o muro, com ajuda de cúmplices no exterior, numa zona sem vigilância. Os reclusos, todos recapturados pelas autoridades, cumpriam penas entre os sete e os 25 anos de prisão, por tráfico de droga, associação criminosa, roubo, sequestro e branqueamento, entre outros crimes.