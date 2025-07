Lezíria promove inquérito de satisfação para utentes na área hospitalar

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), através do Núcleo da Qualidade e Inovação em Enfermagem, vai realizar durante o mês de Julho e Agosto um inquérito de satisfação aos utentes que visa avaliar a satisfação de quem recorre aos serviços de saúde e melhorar a prestação de serviços e respectivos cuidados. O questionário será enviado por e-mail a todos os utentes que tiveram um episódio assistencial na área dos Cuidados de Saúde Hospitalares, no Hospital Distrital de Santarém, durante o mês de Maio de 2025, desde que tenham um e-mail válido registado. A ULS da Lezíria apela à participação de todos os utentes contactados, destacando que o preenchimento do inquérito é simples e rápido, demorando cerca de cinco minutos. O prazo para resposta é de um mês após a recepção do e-mail. Todos os dados recolhidos serão utilizados exclusivamente para fins científicos e de melhoria contínua dos serviços prestados.