Município à espera de autorização para intervir na marina de Vila Franca de Xira

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira está pendente da Administração do Porto de Lisboa (APL) para poder intervir na marina da cidade, na sequência dos estragos provocados pelo mau tempo. Segundo o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, só falta o documento para a câmara poder avançar com as obras, uma vez que já tem orçamento. “É uma obra urgente, essencial para o turismo e para o nosso barco Varino Liberdade. Não estamos a pedir dinheiro, apenas autorização para intervir”, explicou o autarca na assembleia municipal.

Conforme já tínhamos noticiado, a autarquia vai substituir-se ao União Desportiva Vilafranquense para reparar a marina da cidade, uma vez que o clube, apesar de gerir o equipamento, não tem dinheiro para a intervenção.