Participantes do Programa Voluntariado Jovem recebidos na Câmara de Tomar

O Salão Nobre dos Paços do Concelho, em Tomar, recebeu, no passado dia 30 de Junho, a sessão de acolhimento do primeiro turno do Programa Voluntariado Jovem 2025. Os 47 jovens participantes, com idades compreendidas entre os 15 e os 21 anos, foram recebidos pelo presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), pela vereadora Rita Freitas (PS) e pelas entidades/serviços que acolhem o primeiro turno de voluntários. O Programa de Voluntariado abrange áreas como ambiente, cultura, educação, solidariedade social, protecção de animais, desporto, infância, entre outras.

A iniciativa, promovida pelo Município de Tomar, destina-se a jovens entre os 15 e 25 anos, residentes no concelho, tendo como objectivo oferecer-lhes a oportunidade de participarem em actividades comunitárias durante os meses de Verão. Os voluntários são integrados em projectos que pretendem proporcionar-lhes uma experiência enriquecedora e de cidadania activa, com direito a uma bolsa para cobrir despesas relacionadas com a actividade.