Pastor evangélico morre num acidente em fábrica de Castanheira do Ribatejo

António Santos Bispo perdeu a vida após a explosão de uma caldeira na fábrica de baterias da Exide, em Castanheira do Ribatejo, onde era funcionário.

António Santos Bispo, 48 anos, morreu na sequência da explosão de uma caldeira na fábrica de baterias da Exide (Tudor), na zona industrial de Castanheira do Ribatejo, onde era funcionário. A vítima mortal era pastor da Assembleia de Deus MSBN (Ministério Semeadores de Boas Novas) em Vila Franca de Xira. A esposa, igualmente pastora, e o falecido tinham três filhos em comum.

Natural de Itamaraju, no Brasil, António Bispo vivia há muitos anos em Portugal, onde construiu a sua carreira, familiar, pastoral e profissional. Era 3º vice-presidente do MSBN Portugal e membro da Secretaria Nacional de Educação Cristã. Segundo a publicação na página do MSBN Portugal na Internet, foi cooperador na igreja de Povos, antiga sede do MSBN Portugal. Foi ordenado pastor em Setembro de 2016 e esteve ligado a igrejas no Carregado, Benavente, Azambuja e, por fim, Vila Franca de Xira, onde assumiu em 13 de Outubro de 2024. “A sua trajectória é marcada por constância, honra e fidelidade, deixando um legado não apenas de palavras, mas de exemplo”, lê-se ainda na mesma mensagem.

O acidente na Exide, localizada na Avenida Carlos Leal, mobilizou no dia 3 de Julho, 15 operacionais apoiados por seis veículos, dos Bombeiros Voluntários de Castanheira do Ribatejo, e elementos da GNR, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Autoridade das Condições de Trabalho.

Segundo fonte do comando sub-regional da Grande Lisboa da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil os operacionais dos bombeiros não tiveram de combater as chamas, que já tinham sido dominadas entretanto, após o rebentamento da caldeira numa zona da fábrica de baterias.