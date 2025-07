Pórtico da igreja de Santa Maria dos Olivais está a ser reparado

Obra de conservação e restauro vai custar 20 mil euros à Câmara de Tomar. O prazo de execução estimado é de dois meses.

A Câmara de Tomar está a proceder à reabilitação do pórtico da igreja de Santa Maria dos Olivais, que se encontrava em estado avançado de degradação. A autarquia, que não é responsável pelo edifício, considerou, após solicitação da Paróquia de Tomar, que os riscos de ruína parcial do pórtico podiam colocar em causa a integridade física de utentes e visitantes.

Assim, foi contratada a empresa Signinum – Gestão de Património Cultural, Lda., para a execução da obra, com um custo de 20.025€ e um prazo de execução estimado em dois meses. A empreitada pretende evitar a continuidade da degradação do pórtico, através da realização de trabalhos de limpeza da vegetação e líquenes, bem como da remoção de depósitos superficiais, películas e volumes de cimento e argamassas inadequadas.

Panteão da Ordem do Templo, a igreja de Santa Maria dos Olivais foi construída no século XII sobre um mosteiro beneditino da época visigótica. Foi classificada como monumento nacional em 1910, sendo um dos exemplares mais emblemáticos da arte gótica em Portugal.