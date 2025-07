Tomar investe 900 mil euros em requalificação de ruas

Obras nas Ruas António Vicente Faustino e Vincennes, numa zona densamente povoada de Tomar, vão cair em época pré-eleitoral, o que mereceu reparos da oposição.

A Câmara Municipal de Tomar vai investir cerca de 900 mil euros na requalificação das ruas António Vicente Faustino e Vincennes, na cidade. A proposta foi aprovada na mais recente sessão camarária. O presidente do município, Hugo Cristóvão (PS), afirmou que este é um processo complexo que tem vindo a ser trabalhado há algum tempo. O autarca referiu que não se trata apenas de uma repavimentação, sendo necessário mexer também em várias infraestruturas existentes. “Há uma componente desta obra que depois terá que ser paga pela Tejo Ambiente, em encontro de contas, cerca de um terço do valor da obra”, revelou. A obra vai, assim, implicar intervenções nas infraestruturas, regularização da via, passeios e melhoria dos acessos.

O vereador Tiago Carrão (PSD) reclamou por os vereadores do seu partido terem ficado “completamente arredados” da discussão dos projectos. “Este é um projecto de quase um milhão de euros, para uma zona muito importante pela densidade populacional que tem, e nós como é habitual somos chamados a deliberar sobre a empreitada, mas não tivemos oportunidade de dizer nada sobre aquilo que é o planeamento da intervenção”, criticou. O autarca levantou ainda questões sobre o calendário da intervenção. “O timing é curioso. Ao fim de 12 anos de governação, a três meses das eleições, lembram-se que existe ali uma zona com muita população, será provavelmente a maior densidade populacional do concelho, e lembram-se agora que eles lá estão”, acrescentou.

Na resposta, Hugo Cristóvão (PS), recusou qualquer aproveitamento eleitoral, afirmando que a zona tem sido desprezada desde a sua criação. “O urbanismo foi muito mal definido para aquela zona. Depois houve uma câmara que autorizou obras de infraestruturas e de construção sem elas estarem definidas”, realçou. O presidente concluiu, sublinhando que o projecto está a ser trabalhado há cinco anos.