Visita guiada ao Bairro do Pereiro em Santarém

O passeio Santarém Bairrista, Visita Guiada: O Bairro do Pereiro vai acontecer na manhã de sábado, 12 de Julho, a partir das 09h30. Vera Duarte, guia turística do Município de Santarém, vai dar a conhecer um dos mais antigos bairros da cidade, percorrendo as travessas e ruelas do Bairro do Pereiro, até ao final do percurso, junto do Convento das Capuchas. As inscrições podem ser efectuadas para o endereço de correio electrónico: turismo@cm-santarem.pt.

A iniciativa tem início no Largo dos Capuchos, junto ao cemitério, e terá a duração de duas horas. É aconselhável o uso de calçado confortável, estando a visita apontada para um máximo de 50 participantes.