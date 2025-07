Festival do Maranho até domingo na Sertã

O Festival de Gastronomia do Maranho decorre na vila da Sertã de 17 a 20 de Julho com um programa diversificado que exalta a gastronomia e as tradições e promove as actividades económicas locais. Como habitualmente, o programa musical volta a ter nomes sonantes como os de Miguel Araújo e Quinta do Bill (quinta-feira), Pedro Abrunhosa e David Antunes (sexta-feira), Nininho Vaz Maia e Dillaz (sábado) e Camané e Filarmónica Aurora Pedroguense & Os Red (domingo).

À semelhança das edições anteriores, o Festival de Gastronomia do Maranho vai contar com uma série de espaços e actividades diferenciados, como animação de rua, espaços de restauração, um espaço dedicado às freguesias, desporto e teatro, exposições, tasquinhas e demonstrações de culinária.

A 13ª edição do evento contempla ainda uma nova edição do concurso que pretende encontrar “O melhor Maranho da Sertã”. A iniciativa é promovida pelo Município da Sertã em parceria com a AProSer. Outra actividade já habitual na programação do Festival do Maranho é a Mini Maratona do Maranho, que vai acontecer no dia 20 de Julho, domingo, ligando as vilas de Cernache do Bonjardim e da Sertã, com partida marcada para as 09h00 junto à sede da Junta de Freguesia de Cernache do Bonjardim. As inscrições podem ser feitas até dia 15 de Julho.